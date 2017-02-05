FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI

OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve OMÜ-FETÖ Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Aydın, FETÖ'nün kitabını yazdı. Aydın, kitabında FETÖ'nün uluslararası kodlarını deşifre etti

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Aydın, FETÖ/PDY'nin yapılanmasında tarihten etkilendiği unsurları ve örgütün misyonunu anlatan bir kitaba imza attı. Cemaatten terör örgütüne uzanan yolda FETÖ'nün tapınak şövalyelerinden bile etkilendiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl OMÜ Rektör adaylığı sürecine de katılan ve eski Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Mahmut Aydın, halen OMÜ'de FETÖ soruşturması komisyonunda yer alıyor. Onlarca öğretim üyesinin bylock kullanıcısı olduğu belirlenen OMÜ'de üniversite içindeki yapılanmalarla ilgili incelemeleri de sürdüren Dr. Aydın, FETÖ'nün uluslararası kodları adını verdiği kitabının henüz yaygın olarak dağıtımını yapmadı.

TAPINAK ŞÖVALYELERİNDEN

BİLE ETKİLENMİŞ BİR CEMAAT

Yakında piyasaya çıkacak olan kitabında 15 Temmuz vurgusunu da kapak fotoğrafı olarak kullanan Prof. Dr. Mehmet Aydın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de fotoğrafına da kapakta yer verdi. Cemaatten terör örgütüne uzanan FETÖ'nün yapılanmasının tarihi geçmişini, etkilendiği unsurlara kitabında ayrıntılarıyla yer veren Aydın, "Örgüt cemaat yapılanmasına 1970'li yıllarda başladı. 17/25 ve 15 Temmuz hain askeri kalkışmasına kadar 'gülen cemaati', 'Cemaat', 'Camia' veya 'Hizmet Hareketi' olarak adlandırılıyordu. Ancak Doğu dünyasında haşhaşilerden, Moonculuğa, Batı Dünyası'nda ise Cizvitlerden Opus Dei ve Tapınak Şövalyeleri'ne kadar bir çok hareketten etkilendiği sır değildir. Ve bulunduğu ortama göre değişebilme özelliğine sahiptir" görüşlerine yer verdi.

BİR ÇOK YAPIYLA BENZERLİK

GÖSTEREN 'MİSYONER YAPI'

Kitabında küresel ölçekte FETÖ'nün ilişkilerine, misyonuna yer veren Prof. Dr. Aydın, örgütün ne gibi faaliyetleri yürüttüğünü, teşkilat yapısını, hangi tür din yapılarıyla benzerlik gösterdiğini, faaliyet alanlarını ve hegemonik güçlerin FETÖ'ye biçtiği rolleri de ayrıntılarıyla anlattı. Aydın, cemaatten terör örgütüne kadar uzanan yapıyı anlatan kitabının ses getireceğini ve FETÖ'nün çok daha iyi anlaşılacağını da belirtti.

Özel Haber / Zekeriya FIRAT