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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına 2 tutuklama

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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına 2 tutuklama
Tokat'ta, FETÖ/PDY mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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