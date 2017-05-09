Fetö’nün Mahrem İmamları Adliyeye Sevk Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

27 Nisan'da tüm Türkiye'de başlatılan FETÖ/PDY'nin Mahrem imamlarına yönelik soruşturmada Malatya'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan mahrem imamlardan 1'i bayan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Malatya adliyesine sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Malatya Valiliği OHAL bürosundan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Terör örgütü Mahrem İmam Yapılanmasına yönelik Malatya'da 40 adrese düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş ve şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilmişti. Aynı soruşturmada 18 kişinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği açıklanmıştı.