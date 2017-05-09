Fetö’nün Mahrem İmamları Tutuklandı

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "Mahrem İmamları'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda Muğla'da 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. KOM Şube ekipleri tarafından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.Ö., G.G. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.Y adli şüpheli kontrolle serbest bırakıldı.
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