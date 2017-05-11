Fetö’nün Moritanya Sorumlusu Yakalandı

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Moritanya sorumlusu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Moritanya sorumlusu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Afrika'nın kuzeyinde bulunan Moritanya ülkesi sorumlusu olduğu ileri sürülen M.Z., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla daha önce gözaltına alınan 1'i mühendis, 2'si öğretmen toplam 6 kişi de tutuklandı.