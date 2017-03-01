Fetö’nün Muhasebecisi Tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonunda TEM ekiplerince Bursa'da saklandıkları adreste yakalanarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen örgütün İznik muhasebe...

Bursa'nın İznik ilçesinde FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda TEM ekiplerince Bursa'da saklandıkları adreste yakalanarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen örgütün İznik muhasebe ayağı olan Fatih U. ve kadın yapılanmasından sorumlu eşi Nurgül U. bugün adliyeye sevk edildi. 9 gündür emniyette gözaltında tutulan Fatih U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nurgül U'nun ise sorgusu sürüyor. Polis, Fatih U'nun bylock kullandığını tespit etmişti.