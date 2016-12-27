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Fetö’nün Sağlık Ayağında 5 Tutuklama

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Fetö’nün Sağlık Ayağında 5 Tutuklama
Zonguldak'ta FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kadın şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları...

Zonguldak'ta FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kadın şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kadın şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak, Sakarya, Bartın, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan ana sınıfı öğretmeni ebe S.G., Z.B. ile öğretmen A.K., hemşireler N.O., H.D. ve N.V., N.A. ve ev hanımı A.S.'nin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden N.V., N.O., H.D., Z.B. ve A.K.'nin tutuklanmasına, N.A., A.S. ve S.G.'nin ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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