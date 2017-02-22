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Fetö’nün Sağlık Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı

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Fetö’nün Sağlık Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık yapılanmasına...

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından Turgutlu merkezli Aydın ve İzmir'de yapılan "Bayrak-5" operasyonunda FETÖ'nün sağlık yapılanmasına mensup olduğu iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Operasyonda ihraç edilen hemşire E.K. ve H.A., ihraç edilen paramedik İ.İ.B., ihraç edilen ebe S.S. ve H.K., Turgutlu Devlet Hastanesinde çalışan hemşire N.T. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda dijital materyaller ele geçirildi.

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