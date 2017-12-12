Fetö’nün Sözde ’Salihli İmamı’ Denizli’de Yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)...

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Salihli imamı" olduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli'de operasyon düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan arama kararı çıkarılan M.A.B. ekipler tarafından Denizli'de saklandığı bir evde ele geçirildi. İşlemleri yapılmak üzere Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.A.B.'nin FETÖ'nün sözde "Salihli imamı" olduğu öğrenildi.