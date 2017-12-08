Fetö’nün Tsk Yapılanması Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 188’e Yükseldi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 ilde eş zamanlı yapılan operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerden...

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 ilde eş zamanlı yapılan operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerden 188'i tutuklanırken, 65 asker itirafçı olup ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 343'ü asker 370 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 188'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, askerlerden itirafçı olan 65 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 17 şüphelinin adli işlemleri devam ederken, 73 şüphelinin ise firari konumda oldukları kaydedildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, haklarında gözaltı kararı verilen 5 muvazzaf askerin yurt dışı görevinde olduğu ve bilgi verilmeden Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi. Çağrılan askerlerden 3'ünün Türkiye'ye girişi sırasında gözaltına alındığı, 2 askerin ise halen geri dönmediği belirtildi.