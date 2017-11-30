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Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 188 Gözaltı

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Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 188 Gözaltı
İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf 360 askerin yakalanması...

İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf 360 askerin yakalanması için İstanbul merkezli 49 ilde başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 188'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 333'ü çeşitli rütbelerde asker ve 27'si sözde "mahrem imam" olmak üzere 360 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar aralarında "albay" rütbesinde de olan 188 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Askeri Kampı'nın da aralarında olduğu çok sayıda askeri noktada aramaların devam ettiği belirtildi. 10'u yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ şüphelilerin örgüt içindeki iletişimi ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden şifreli gerçekleştirdikleri belirlendi. Haklarında daha önce adli işlem yapılmayan TSK içindeki FETÖ kriptolarının kendi aralarında internet ve mobil telefondan ziyade ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkmıştı.

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