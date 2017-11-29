Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 360 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333'ü asker 27'si mahrem imam 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 333 askerden 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu öğrenilirken, askerlerden 7'sinin görevli 13'ünün ise ihraç edilmiş pilot olduğu kaydedildi.

Başsavcılığın talimatıyla sabaha karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan bazı şüphelilerin ise arandığı öğrenildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.