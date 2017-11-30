Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Yönelik Dün Başlatılan Yeni Operasyonda Gözaltı Sayısı 240’a Yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf 360 askerin yakalanması için dün İstanbul merkezli 49 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 240'a yükseldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik dün sabah İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 333'ü çeşitli rütbelerde asker ve 27'si sözde "mahrem imam" olmak üzere 360 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar aralarında "albay" ve "yarbay" rütbesinde olanların da bulunduğu 240 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Askeri Kampı'nın da aralarında olduğu çok sayıda askeri noktada aramalar gerçekleştirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 albay, 2 yarbay, 22 binbaşı, 25 yüzbaşı, 27 üsteğmen, 16 teğmen, 2 asteğmen, 77 astsubay, 22 uzman personel (Çavuş-Onbaşı), 1 sivil memur, 30 askeri öğrenici ile 9 örgüt içinde sözde "mahrem imam'ın olduğu öğrenildi.

Diğer yandan 10'u yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ şüphelilerin örgüt içindeki iletişimi ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden şifreli gerçekleştirdikleri belirlendi. Haklarında daha önce adli işlem yapılmayan TSK içindeki FETÖ kriptolarının kendi aralarında internet ve mobil telefondan ziyade ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkmıştı.