Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 164 Kişi Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf 360 askerin yakalanması için İstanbul merkezli 49 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 164 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 333'ü çeşitli rütbelerde asker ve 27'si sözde "mahrem imam" olmak üzere 360 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar aralarında "albay" rütbesinde olan 164 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankesörlü telefondan şifreli haberleşme

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Askeri Kampı'nın da aralarında olduğu çok sayıda askeri noktada aramaların devam ettiği belirtildi. 10'u yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ şüphelilerin örgüt içindeki iletişimi ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden şifreli gerçekleştirdikleri belirlendi. Haklarında daha önce adli işlem yapılmayan TSK içindeki FETÖ kriptolarının kendi aralarında internet ve mobil telefondan ziyade ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıktı.

Yakalama kararı çıkarılan 333 askerden 117'sinin daha önce ordudan ihraç edildiği öğrenilirken, 216'sının çeşitli rütbelerde halen görevde olduğu kaydedildi. Yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında 7'si aktif, 13'ü ihraç olmak üzere 20 pilotun da bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin çoğuna ankesörlü telefonlardan yaptıkları aramaların incelenmesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. Operasyonla yakalanan şüphelilerin bazıları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.