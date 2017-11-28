  • BIST 104.135
  • Altın 163,567
  • Dolar 3,9299
  • Euro 4,6704
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Fetö’nün Üst Düzey Yöneticisi Olan Karı Koca Adliyeye Sevk Edildi

» »
Fetö’nün Üst Düzey Yöneticisi Olan Karı Koca Adliyeye Sevk Edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, yakalanan FETÖ'nün örgütün Mahrem Kadın Yapılanmasında Bölge Talebe Mesulü olan kadın...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, yakalanan FETÖ'nün örgütün Mahrem Kadın Yapılanmasında Bölge Talebe Mesulü olan kadın ve 1 yıldır aranan kocası adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.

Gözaltına alınan H.G.'nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.'nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması'nda görevli olduğu, Bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen H.G. ve B.G., adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra Cezaevi Müdürüne Suikast Son Anda Engellendi28 Kasım 2017 Salı 14:08
  • Bilecik Merkezli Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı28 Kasım 2017 Salı 14:08
  • Börekçiyi Dolandıran Sahte Polis Serbest Bırakıldı28 Kasım 2017 Salı 14:03
  • Fedakar Anneye Gözyaşları İçinde Son Veda28 Kasım 2017 Salı 14:03
  • Kütahya’da ’Bylock’ Kullandıkları Öne Sürülen 4 Kişi Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 13:58
  • Kahramanmaraş’ta Askeri Araç Kaza Yaptı: 15 Asker Yaralı28 Kasım 2017 Salı 13:58
  • Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu28 Kasım 2017 Salı 13:53
  • Madde Bağımlısı Gencin Cesedi Yol Kenarında Bulundu28 Kasım 2017 Salı 13:53
  • Kadem’den Chp Lideri Kılıçdaroğlu’na Suç Duyurusu28 Kasım 2017 Salı 13:48
  • Siirt’te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi28 Kasım 2017 Salı 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti