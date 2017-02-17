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Fetö/pdy Operasyonunda 20 Gözaltı

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Fetö/pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda toplam 23 hedefte arama yapıldı. Bursa başta olmak üzere Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Denizli, Ankara, Malatya, Ağrı illerinde yapılan operasyonlar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları tespit edilen 20 zanlı "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan gözaltına alındı.

Polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

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