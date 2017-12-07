Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütü’ne Edremit’te İki Ayrı Operasyon

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi biri jandarma uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi biri jandarma uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

Bylock kullanıcısı olduğu şüphesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Edremit ilçesinde görevli Uzman Jandarma Çavuş ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu iddasıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli şahsın adreslerinde mahkeme kararına istinaden arama yapıldı. Şüpheli şahıslar suç unsuru olabilecek dijital materyaller ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.