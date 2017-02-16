Fetö/pdy Şüphelisi 12 Sağlıkçı Tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden...

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile "örgüt ablaları" ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 11'i doktor 30 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.