Fetö/pdy’den Gözaltına Alınan 16 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, haklarındaki işlemin tamamlanması sonrasında...

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, haklarındaki işlemin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenenlere yönelik olarak Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, Yozgat ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

16 zanlı, haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından bu gün doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.