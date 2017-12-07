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Fetö/pdy’nin Askeri Yapılanmasına 15 İlde Operasyon

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Fetö/pdy’nin Askeri Yapılanmasına 15 İlde Operasyon
Adıyaman merkezli 15 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 15 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına operasyon düzenledi.

Polis ekipleri Adıyaman merkezli Diyarbakır, Siirt, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Batman, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Şırnak'ta şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün TSK'da ki deşifre olmayan mensuplarının ortaya çıkarılması ve yakalanması amacıyla kontörlü ve kulübe telefonları üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 19'u aktif olarak görev yapan teğmen, astsubay ve uzman jandarma, 5'i eski askeri öğrenci ve 4'ü subay imamı olmak üzere 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, diğer 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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