  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Fetö’ye 11 İlde Eş Zamanlı Operasyon

» »
Fetö’ye 11 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Adıyaman merkezli 11 ilde, meslekten ihraç edilen polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman merkezli 11 ilde, meslekten ihraç edilen polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Samsan, Konya, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Emniyet teşkilatından ihraç edilen 19 polis memuru için yapılan operasyonda, 10 polis memuru gözaltına alınırken, 9 polis memuru adreslerinde bulunamadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe’de Ortaokulda Korkutan Yangın03 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Kaynak Holdingde Bylock Operasyonu: 4 Gözaltı03 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Cinayet Zanlısı "Çok Pişmanım Çok" Dedi03 Mart 2017 Cuma 12:23
  • Kargo Paketinden Esrar Çıktı03 Mart 2017 Cuma 12:23
  • Manisa’da İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı03 Mart 2017 Cuma 12:18
  • En Acı Kare03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • Hamile Kadını Darp Eden Ve Cinsel Tacizle Suçlanan Zanlıya Tahliye03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • Engelli Kadına Çarpıp Kaçtı03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • Osmaniye’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 12:08
  • Fetö’den Aranan Eski Başkan Bursa’da Yakalandı03 Mart 2017 Cuma 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti