Fetö’ye Meydan Dayağı

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Bursa teşkilatı üyesi bir gurup genç FETÖ Terör Örgütü Elebaşı Fethullah Gülen'e benzetilen cansız mankene...

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Bursa teşkilatı üyesi bir gurup genç FETÖ Terör Örgütü Elebaşı Fethullah Gülen'e benzetilen cansız mankene önce meydan dayağı çekti, ardından da kent meydanında astı.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kahramanca göğsünü siper ettiği gecenin birinci yıl dönümünde TUGVA üyesi Bursalı gençler ilginç bir eyleme imza attı. Yüz kısmına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in resmini yapıştıran gençler dar ağacına çektikleri terörist başına daha sonra meydan dayağı attı. Tekme ve yumruklarla cansız mankene vuran gençler eylemin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Basın açıklaması yapan TUGVA Bursa Teşkilat Başkanı Ömer İşleyen, "Milletimiz hain darbe teşebbüsüne karşı tek vücut mücadele etmiş vücutlarını tankların altına sermekten bir an olsun çekinmemiştir. TUGVA milletimizin yeni nesillerine bu ulvi kahramanlıkları ve bu hain kalkışmayı daima zihinlerde diri tutacak şekilde anlatacaktır" dedi.