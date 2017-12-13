IHAAW202842-ASA/13-12-2017 - Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal girişimine ilişkin 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanık hakkında 2'şer kez, 1 sanık hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 15 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 13.12.2017 20:28:42 TSI NNNN
- BIST 108.153
- Altın 153,462
- Dolar 3,8314
- Euro 4,5086
- Samsun 8 °C
- İstanbul 14 °C
- Ankara 8 °C
- İzmir 14 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 12 °C
- Amasya 6 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 11 °C
- Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü İşgal Girişimine İlişkin 58 Sanığın Yargılandığı Davada Mahkeme, 2 Sanık Hakkında 2’şer Kez, 1 Sanık Hakkında 1 Kez Ağırl
- Silahını Temizlerken Kazayla Kendisini Vurdu
- Kamış Çayı’nda Yüzlerce Balık Telef Oldu
- Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan’ın Kullandığı Araç, Karşı Şeritten Gelen Otomobille Çarpıştı. Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kazayı Yara Almadan Atlattı. Kazayla İlgili Ekiplerin Çalışmala
- Tbmm’de "Haddini Aşma" Tartışması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Bir Araya Geldi
- E. Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Maçının Ardından
- Ali Bin Nasuh Camisinin Temeli Dualarla Atıldı
- Bahçelievler’deki Bombalı Araçla İlgili Bir Kişi Daha Gözaltına Alındı
- Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
- Pyd’den Sınırdaki İşçilere Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
- Milas’ta Hatalı Park Kazaya Neden Oldu
- Euroleague Women: Nadezhda: 64 - Fenerbahçe: 66
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: “Kırgızistan İle Aramızda Sınıra Gerek Yok”
- Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü İşgal Girişimine İlişkin 58 Sanığın Yargılandığı Davada Mahkeme, 2 Sanık Hakkında 2’şer Kez, 1 Sanık Hakkında 1 Kez Ağırl
IHAAW202842-ASA/13-12-2017 - Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü İşgal Girişimine İlişkin 58 Sanığın Yargılandığı Davada Mahkeme, 2 Sanık Hakkında 2’şer Kez, 1 Sanık Hakkında 1 Kez AğırlIHAAW202842-ASA/13-12-2017 - Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal...
Silahını Temizlerken Kazayla Kendisini VurduŞanlıurfa'nın Harran ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kazayla kendisini vuran şahıs yaralandı.
Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan’ın Kullandığı Araç, Karşı Şeritten Gelen Otomobille Çarpıştı. Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kazayı Yara Almadan Atlattı. Kazayla İlgili Ekiplerin ÇalışmalaIHAAW202351-ASA/13-12-2017 - Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi sapağında ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille...
Bahçelievler’deki Bombalı Araçla İlgili Bir Kişi Daha Gözaltına AlındıBahçelievler'deki bombalı araçla ilgili yapılan operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı.
Pyd’den Sınırdaki İşçilere Silahlı Saldırı: 1 YaralıŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Suriye sınır hattında yol çalışması yapan işçilere terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda...
- Ali Bin Nasuh Camisinin Temeli Dualarla Atıldı
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: “Kırgızistan İle Aramızda Sınıra Gerek Yok”
- Maltepe Belediyesinden Çalışanlarına 2018 Yılı Zam Müjdesi
- Başkan Vergili’ye Ziyaretler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani İle Bir Araya Geldi
- Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nden Minik Sanatseverlere Tiyatro Ziyafeti
- Udef Genel Başkanı’ndan Rektör Polat’a Ziyaret
- Ürkmezer, Safranbolu İsale Hattı Ve Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi
- Başkan Vekili Kılıç "Kudüs Müslümanların İlk Kıblesidir"
- Başkan Avşar’dan Muhtarlara Destek Sözü
- Başkan Gürkan Hayat Vakfını Ziyaret Etti
- Tarihî Han Küllerinden Doğdu
- Çocuklara İnsan Hakları Eğitimi
- Turgutlu’da Özel Öğrenciler Kent Müzesi’ni Gezdi
- Esnaftan Yol Tepkisi
- Yeşilyurt Belediyesinden Kudüs’e Tarihi Ziyaret
- Büyükşehir’den İlçe Projelerine Revizyon
- Silopi’de Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
- Mardin’de ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ Projesi
- Başkan Özakcan, Polislerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.