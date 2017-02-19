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Feyyaz Uçar İstifa Etti

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Feyyaz Uçar İstifa Etti
Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, 5 farkla gelen Balıkesirspor yenilgisi sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, 5 farkla gelen Balıkesirspor yenilgisi sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenildi. Maç sonrası basın toplantısına gelen Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, "Balıkesirspor, oyunun her anında çok güzel oynadı. 3-0'dan sonra dahi çok tepki veremedik, bir iki pozisyon haricinde. Bu saatten sonra oyunla ilgili fazla bir şey söylemenin manası yok. Şuan itibarı ile Bandırmaspor teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var, takımı değiştiremeyeceğimize göre hocanın değişmesi en mantıklısı" şeklinde konuştu.

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