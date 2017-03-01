Feyzioğlu Ve Batum Gmis’e Ziyaret

16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili halkı bilgilendirmek için ülke genelinde konferanslar veren ve Zonguldak'a gelen Türkiye...

16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili halkı bilgilendirmek için ülke genelinde konferanslar veren ve Zonguldak'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Suheyl Batum Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştü.

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Zonguldak eski milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP il ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal da hazır bulundu.

Zonguldak ziyaretinde önce Üzülmez'de ocağa girerek maden işçileri ile buluşan Feyzioğlu, GMİS Genel Başkanı Demirci'ye de ocak ziyaretiyle ilgili izlenimlerini de anlattı.

Daha önce birkaç kez madene girdiğini belirten Feyzioğlu; "Bu kadar derine ve uzun süreli böyle bir madene ilkez girdim. Üstelik üretimin yapıldığı ayak tabir edilen yere kadar ilk kez gittim ve mortipikör ile kömür kazdım. Çok kutsal bir duygu. Yerin 270 metre altına indik. Bir kısmını yürüyerek gittik. Bizim yürürken zorlandığımız yerlerde işçi kardeşlerimiz üretim yapıyordu. O ocağa ilk kez giren bir insan, artık oradan indiği gibi çıkamaz. O artık çok farklı bir insandır. Ben artık farklı bir insanım. Bu söylediklerim emeğe saygı konusunda kusurum olduğundan değil. Çok şükür emeğe karşı elimizden geleni yaptık. Orada o kömürü çıkarırken alından damlayan terin bir insanın gözleri ile görmesi lazım. Bakın madencilik müzesini değil, gerçek üretimin yapıldığı ayağa gideceksiniz. Oradan dönüşte aynı çıkıyorsanız bir sorun var demektir.

Beni çok etkileyen bir şey oldu. Ben dönüşte faytona binip oradaki maden işçilerine geçmiş olsun deyince, madenci "daha erken, önce gün ışığını görmemiz lazım" dedi. Madenciye gün ışığını görmeden geçmiş olsun demek daha erken. Geçmiş olsun demek için madenci gün ışığını görecek. Bu son noktadan sonra artık bir insan aynı kalamaz. Kalırsa ondan şüphe ederim. Madencinin alnından şapır şapır akan teri gördükten sonra emeğe saygımız bin kat daha artmıştır, o madencilerin her birinin ellerinden öpülür" dedi.

Feyzioğlu'nun ve Batum'un ziyaretlerinden memnunluk duyduğunu belirten Demirci, "Bizim mesleğimizde sabah evden çıkarken helalleşmek vardır. Bizler üretmek, ülke kalkınmasına katkı vermeye devam etmek istiyoruz" dedi.

Feyzioğlu ve Batum'a ziyaretleri anısına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Sendikal Yayınlarının yer aldığı bir çanta ve madenci heykeli hediye etti.