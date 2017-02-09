Fıba Avrupa Kupası

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma müsabakasının ilk maçında, temsilcimiz Muratbey Uşak Romanya temsilcisi Oradea'ya 82-72 mağlup oldu.
Salon: Arena Antonio Alexe
Hakemler: Gianluca Mattioli x, Janusz Calik x, Arnis Ozols x
CSM CSU Oradea: Mirkovic x 5, Zeno xxx 13, Mandache xx 7, Petrisor x, Lucic x 5, Nicoara xx 8, Denison xxx 18, Tibirna x 1, Pasalic xxxx 25, Nicolescu x
Muratbey Uşak: August xx 9, Berent x, Berkay xx 8, Harrison xxx 16, Freimanis xxx 16, Özcan x, Vasiliauskas xx 8, Görkem x, Hakan xx 8, Ibekwe x 4, Mckissic x 3
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