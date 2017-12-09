Fıba Basketbol Dünya Kupası, Filipinler, Japonya Ve Endonezya’da Gerçekleşecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Basketbol Dünya Kupası, 2023 yılında 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Basketbol Dünya Kupası, 2023 yılında 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın üçlü ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Daha önce "Dünya Basketbol Şampiyonası" olarak adlandırılan ve 2023 yılında 19. kez düzenlenecek olan Basketbol Dünya Kupası böylece, tarihinde ilk defa birden fazla ülkenin ev sahipliğinde oynanacak.

Filipinler/Japonya/Endonezya ve Arjantin/Paraguay ülkelerinin ortaklaşa aday olduğu 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleri bugün (9 Aralık) İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA merkezinde, aday ülkelerin son sunumlarını FIBA Yönetim Kurulu'na yapmasının ardından açıklandı. FIBA tarafından her dört yılda bir düzenlenen Basketbol Dünya Kupası, 2023 yılında 31 Ağustos - 15 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın üçlü ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Daha önce "Dünya Basketbol Şampiyonası" olarak adlandırılan ve 2023 yılında 19'uncu kez düzenlenecek olan Basketbol Dünya Kupası böylece, tarihinde ilk defa birden fazla ülkenin ev sahipliğinde oynanacak. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda grup müsabakaları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da oynanacak olup, final müsabakaları Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşecek.

Muratore: "Bu kararı vermek bizim için çok zor oldu"

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinin açıklamasının ardından bu ülkeleri tebrik eden FIBA Başkanı Horacio Muratore, "Bu kararı vermek, adayların istisnai nitelikte olması nedeniyle, bizim için çok zor oldu. Her iki gruptaki aday ülkeleri seçkin çalışmaları için tebrik etmek istiyoruz. Ulusal federasyonların Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için en yüksek kalitede tekliflerini bir araya getirip birlikte çalıştıklarını görmekten çok memnunuz. Basketbolun bir din olduğu Filipinler'de 50 binden fazla basketbol taraftarının doldurduğu bir salonda oynanan FIBA Basketbol Dünya Kupası Finali'ne tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye, daha önce, 2010 yılında Basketbol Dünya Kupası'na İstanbul'da ev sahipliği yapmış finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 81-64 yenilince gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ün adaylık süreci, FIBA'nın en üst seviyesindeki turnuvasına ev sahipliği yapmak için yarışan iki yüksek kaliteli adayı göstermesi üzerine, FIBA Yönetim Kurulu, Arjantin ve Uruguay'ın 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na adaylığını hazırlamak ve adaylık dosyasını Yönetim Kurulu'na sunmak için ayrıcalıklı bir fırsata sahip olmasına karar verdi.

Buna göre FIBA, 2018 yılı başında Arjantin ve Uruguay'a ev sahipliği konusundaki gereklilikleri bildirecek. Bu gerekliler sağlanması üzerine, yeni Değerlendirme Komisyonu'nun ziyaretlerini takiben gerekli garantilerin sunulması halinde Yönetim Kurulu Haziran 2018'de gerçekleşecek bir sonraki toplantısında 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası ev sahibi/sahiplerine karar verecek.