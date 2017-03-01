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Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi

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Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 75-70 galip ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 75-70 galip ayrıldı. Rövanş maçı ise 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Antonio Conde xx, Saverio Lanzarini xx, Arturas Sukys xx

Pınar Karşıyaka: Petway xxx 4, Muhammed x, Egemen x, Green xxx 25, Brown x 3, Ponitka xxx 22, Owens xx 10, Soner x, Summers xx 10

Başantrenör: Nenad Markovic

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan x, Clark xxx 13, Erkan xx 4, Stimac xxx 20, Thompson x 4, Roll xx 7, Sertaç x 1, Strawberry xx 12, Kenan xx 3, Weems xx 5

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. periyot: 22-13 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 41-40 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. periyot: 57-58 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 Faulle çıkan: Brown (Pınar Karşıyaka)

Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi

Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi

Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi

Fıba Basketbol Şampiyonlar Ligi

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