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Fıba Erkekler Avrupa Kupası

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Fıba Erkekler Avrupa Kupası
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında İsrail'in Ironi Nahariya takımını 15 sayı farkla 80-65 yenmesine...

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında İsrail'in Ironi Nahariya takımını 15 sayı farkla 80-65 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Yoğun güvenlik önlemi altında oynanan maça Gaziantep Basketbol, hızlı başladı. Ev sahibi ekip, Rauntis, Cheryy ve Jefferson ile sayılar bularak ilk periyotu 13 sayı farkla 23-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanırken konuk ekip Faust, Kitchen ve Gates ile sayılar bularak oyunda dengeyi sağladı. Oyunda tekrar kontrolü ele alan ev sahibi Gaziantep Basketbol Jefferson ile pota altında etkili olarak soyunma odasına 10 sayılık farkı koruyarak 38-28 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi takım, farkı çift haneye çıkararak, üçüncü çeyreği de 63-43 üstün bitirdi. Final periyotu büyük bir çekişmeye sahne olurken, Gaziantep Basketbol salondan 80-65 galibiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Müsabakada 24 sayıyla oynayan ev sahibi takımdan Rauntis ve Denmon 26'şar sayıyla maçın en skorer isimleri olurken, konuk İron Nahariya'da ise Jonathan 16 sayı attı.

Maçtan notlar

Güvenlik nedeniyle maçtan 3 saat önce maçın oynayacağı Gaziantep'e gelen İsrail ekibi Ironi Nahariya kendi özel güvenlik korumaları doğrultusunda Karataş Spor Salonu'nda maçı oynadı. Maçta ev sahibi taraftarları takımlarını bu önemli maçta yalnız bırakmayarak destek verdi. Maç içerisinde İsrail bayrağı açan İsrail heyeti Gaziantep Basketbol taraftarlarının tepkisine neden oldu. Mücadeleyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Mire Regev ile birlikte yan yana takip etti.

Salon: Karataş

Hakemler: Nicolas Maestre xx, Aleksandar Milojevic xx, Haris Bijedic xx

Gaziantep Basketbol: Rautins xxxx 26, Altan Erol xx, Ruzic xx 2, Jefferson xxx 7, Cherry xx, Denmon xx 23, Balazic xxx 2, Haislip xx 8, Alper Özcan xx

Başantrenör: Stefenos Dedas

Ironi Naharina: Faust xxx 13, Kitchenxx 10, Gates xx 13, Nash xxx 7, Berkowitz xxx 1, Douglass xxx 2, Jonathan xxx 18

Başantrenör: Eric Alfassi

1. Periyot: 23-10 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 38-28 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 63-43 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 faul alan: Jefferson (Gaziantep Basketbol Lehine) Kitchen (İroni Nahariya)

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