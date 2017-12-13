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Fıba Şampiyonlar Ligi: Banvit: 90 - Umana Reyer Venezia: 62

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Fıba Şampiyonlar Ligi: Banvit: 90 - Umana Reyer Venezia: 62
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Banvit, sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'yı 90-62 mağlup etti ve beşinci zaferine ulaştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Banvit, sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'yı 90-62 mağlup etti ve beşinci zaferine ulaştı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Srdan Dozai xx, Petar Obradovic xx, Aleksandar Milojevic xx

Banvit: Adonis Thomas xxx 17, Damian Kulig xx 11, Can Altıntığ xx 4, Gasper Vidmar xxx 16, Rıdvan Öncel x 2, Tony Taylor xx 6, Angelo Caloiaro xxxx 22, Andy Rautins xxx 12

Başantrenör: Saso Filipovski

Umana Reyer Venezia: M.Haynes xx 8, D.Johnson x 5, S.Tonut xx 10, G.Orelik xx 10, P.Biligha xxx 15

Başantrenör: Walter De Raffaele

1. Periyot: 15-17 (Venezia lehine)

Devre: 36-36

3. Periyot: 64-46 (Banvit lehine)

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