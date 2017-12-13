Fıçı İçinde Kaçak Sigara Sevkiyatına Polis Engeli

Adana'da tırın dorsesinde fıçı içerisine gizlenmiş halde 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da tırın dorsesinde fıçı içerisine gizlenmiş halde 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine 27 AZU 90 plakalı tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada fıçılar içine gizlenmiş halde 35 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Polis olayla ilgili tır sürücüsünü gözaltına aldı. Kaçak sigaralara ise el konuldu.