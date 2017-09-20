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Fidanlar Bebeklerle Birlikte Büyüyor

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Fidanlar Bebeklerle Birlikte Büyüyor
Adıyaman'ın Besni İlçe Devlet Hastanesinde hayata geçirilen "Sizin Bebeğiniz Bizim Fidanımız Projesi" projesi hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni İlçe Devlet Hastanesinde hayata geçirilen "Sizin Bebeğiniz Bizim Fidanımız Projesi" projesi hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Besni Devle Hastanesinin 2015 yılında hayata geçirdiği "Sizin Bebeğiniz Bizim Fidanımız Projesi" projesi kapsamında 118 bebek adına 118 fidan dikildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli, "Bu proje ile her doğan çocuğun kendileri için dikilen fidanlara sahip çıkması, halkımıza ağaç dikimini aşılamak ve bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Proje kapsamında daha önce adına fidanları dikilen dört ayrı bebeğimizin aileleri hastanemizi bugün ziyaret ederek bebekleri adına dikilen ağaçların sulama ve bakımını yaptılar. Aynı zamanda bugün hastanemizde dünyaya gözlerini açan dört bebeğimizin adına da birer tane fidan ekilip isim künyeleri takıldı. Bu proje için hastanemiz bahçesinde toplam 10 dönümlük bir araziyi tahsis etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar tahsis ettiğimiz bu arazide 118 adet fidan bebeklerimizin adına dikilmiştir. Projenin başlatıldığı ilk günden bugüne kadar desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz'e ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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