Fidanlar Çocuklarla Birlikte Büyüyecek

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında "Birlikte Büyüyelim" etkinliği ile 2 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında "Birlikte Büyüyelim" etkinliği ile 2 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Altı yıldır bir çok etkinliğe imza atan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı faaliyetlerini sürdürüyor. SEDEP etkinlikleri kapsamında "Birlikte Büyüyelim" temasıyla 10 okuldan 450 öğrencinin katılımıyla Sille Yolu ağaçlandırma sahasına iki bin çam fidanı dikildi. Fidan dikimi etkinliğine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, SEDEP koordinatörleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi etkinliğinin öğrencilerin doğa bilinci ve öz denetim özelliklerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, "Selçuklu Değerler Eğitimi Programı ilçemizde Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün paydaşlığında altı yıldır uygulanmakta. Medeniyetimizin ve kültürümüzün omurgasını oluşturan, bizi biz yapan değerlerimizi çocuklarımıza aktarmak, farkındalık oluşturmak onların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için etkinlik tabanlı, materyal destekli bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında yıl içersinde yaptığımız bir çok etkinlik var bu etkinliklerden bir tanesi de birlikte büyüyoruz etkinliği. Altıncı sınıf öğrencilerimiz burada her biri birer tane fidan dikecekler ve onlarla birlikte büyüyecekler. Bu etkinlikle birlikte çocuklarımız öz denetim sahibi olacaklar hem de doğaya saygıyı, sevgiyi öğrenmiş olacaklar. Öğrencilerimizin diktikleri fidanlar SEDEP ormanı şeklinde olacak ve çocuklarımızla birlikte büyümeye devam edecekler" dedi.

SEDEP'in Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da ses getirmeye başlayan çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tahir Yüksek de, "Bu güzel günde SEDEP kapsamında 6.sınıflardan 450 öğrencimizin katılımıyla Konya'ya çok yakın bir bölgede "Birlikte Büyüyelim" etkinliğini ile ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile hem bu katılıma gönül verip, bizzat bu azimle ağaç diken gençlerimizi hem de bu organizasyonda ciddi bir şekilde finansör olan Selçuklu Belediyemizi ve bu işe gönül veren Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli öğretmenlerini tebrik ediyorum çalışmalarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fidan dikim etkinliğinin ardından öğrencilere Selçuklu Belediyesi tarafından pilav ikramında bulunuldu.