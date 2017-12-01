Fıfa 2018 Dünya Kupası Kura Çekimi Yapıldı

FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekimi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi.
FIFA 2018 Dünya Kupası Grup eşleşmeleri şöyle:
A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B Grubu: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore
G Grubu: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H Grubu: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
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