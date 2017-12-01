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Fıfa 2018 Dünya Kupası Kura Çekimi Yapıldı

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Fıfa 2018 Dünya Kupası Kura Çekimi Yapıldı
FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekimi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi.

FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekimi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi.

FIFA 2018 Dünya Kupası Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B Grubu: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H Grubu: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

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