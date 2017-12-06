Fıfa Kokartlı İlk Türk Hakem Sulhi Garan, Mezarı Başında Anıldı

Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı hakemi olan Sulhi Garan, ölümünün 55. yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı hakemi olan Sulhi Garan, ölümünün 55. yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı hakemi olan, 1962 yılında hayatını kaybeden Sulhi Garan Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan Merkez Hakem Kurulu 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Erdoğan, Garan'ın bugünlere gelinmesinde ve o zamanki hakem camiasına yaptığı katkılardan bahsetti. Törene Erdoğan'ın yanı sıra BHK üyesi, aynı zamanda bölge eğitimcisi Yaşar Filiz, İstanbul İHK Başkanı Aydın Kankas, İstanbul TFFHGD Başkanı Alpaslan Dedeş, FIFA eski yardımcı hakemi Binali Kartal, çok sayıda hakem ve gözlemci katıldı.

Sulhi Garan kimdir?

1916 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sulhi Garan, FIFA kokartlı ilk Türk hakemidir. Beşiktaş ve Vefa'da futbol oynayan Garan, 1957 yılında İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Futbol Federasyonu Hakem Kursu'na katıldı ve dünya çapında açılacak tüm hakem kurslarına hoca seçildi.

Futbol ve futbol hakemliği konusunda çeşitli kitaplar kaleme alan Garan, edebiyat öğretmenliği ve gazetecilik yaptı.

Türk futbolu ve hakemliğine büyük katkılar sağlayan Garan, 1962 yılında henüz 46 yaşında vefat etmiştir.