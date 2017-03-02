Figen Yüksekdağ İzmir’de Hakim Karşısına Çıktı

İzmir'de yaptığı bir konuşma nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen eski HDP...

İzmir'de yaptığı bir konuşma nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen eski HDP milletvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irat ve beraberindeki partililer, Figen Yüksekdağ ile diyaloğu uzatınca hakim tarafından dışarıya çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 Şubat ayında bir panele katılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Yüksekdağ'ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya, başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, SEGBİS yöntemiyle yanında bir avukatı ile katılırken, Yüksekdağ'ın diğer avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı izlemeye HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irat ve partililer de geldi.

"Ben hala kendimi milletvekili olarak görüyorum"

Mahkemeye SEGBİS ile ifade veren geçtiğimiz 21 Şubat'ta milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Ben hala kendimi milletvekili olarak görüyorum. Beni Van halkı seçti. Benim milletvekilliğim teammüllere aykırı bir şekilde düşürüldü. Benim siyasi haklarım ihlal edilmiştir. Halkımızın seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiştir. Benim milletvekilliğimin düşürülmesine neden olan davada iddianameyi hazırlayan savcı FETÖ'den tutuklandı, mahkeme heyeti de görevden alındı. Ben bir siyasetçi olarak Türkiye toplumunu savunuyorum. Cezaevine girmeden önce sayısız ölüm tehdidi alıyordum. Burada olmasam bir suikasta uğramış ve ölmüş olabilirdim" dedi.

"Konuşmayı onlarca kez mecliste yaptım"

İzmir'deki soruşturmasına değinen Yüksekdağ, "Ben bir panele katıldım. Her fikir tartışılır. Ben bir siyasetçiyim, mecliste siyaset yapıyorum. Burada yanlış olan bir durum yoktur. Yanlış olan valilik talimatı ile polis tarafından panelin kamera ile kayıt altına alınmasıdır. Polislerin kayıt altına aldığı bir ortamda konuşma yaptım. Onlar olsa da olmasa da o konuşmayı yapacaktım. Zaten polis kaydetmese bile benim konuşmam basın tarafından takip ediliyor ve basında yer alıyor. Ben o konuşmayı onlarca kez mecliste yaptım. Konuşmalarım farklı değil kayıtlarda var. Meclis kürsüsünde ne söylediysem aynı şeyi panelde de söyledim. Konuşmamda bir tane terör övgüsü yoktur. Sadece halkın talepleri vardır" dedi.

Kendine istinat edilen suçlamayı kabul etmeyen Figen Yüksekdağ, mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, Yüksekdağ'a, cezasının 2 yıldan az olması halinde, "Hükmün geriye bırakılmasını ister misin?" diye sordu. Figen Yüksekdağ da, "Hükmün geriye bırakılmasını istemem. Suçlu olduğuma inanmıyorum. Beraat edeceğimi düşünüyorum" diye yanıtladı.

İzleyiciler çıkartıldı

Bu sırada mahkeme salonunda izleyici olarak bulunan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irat ve beraberindeki partililer, SEGBİS'te kayıtta olan Figen Yüksekdağ'a el sallayıp "Seni seviyoruz" diye bağırdı. Figen Yüksekdağ da kameradan gördüğü arkadaşlarına el sallayıp "Ben de sizi seviyorum" diye cevap verdi. İzleyiciler "Herkesin selamı var, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" diye diyaloğu uzatınca mahkeme başkanı, izleyicileri duruşma salonundan çıkarttı.

Mayıs ayına ertelendi

Savcı, verdiği mütaalasında Figen Yüksekdağ'ın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, İstanbul 22'nci Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak Figen Yüksekdağ'ın oradaki başka bir suçtan yargılandığı, dosyası ile buradaki dosyası arasında hukuki, fiili, şahsi irtibat olduğu düşünüldüğünden birleştirilme hususunda uygun olup olmayacağının sorulmasına karar verip duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016 Şubat ayında bir panele katılan ve konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddianame hazırlandı. Yüksekdağ hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açılmış davanın ilk duruşması geçtiğimiz 26 Aralık'ta yapılmıştı.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Figen Yüksekdağ, milletvekili olmadığı 2012 yılında İstanbul'da el yapımı bombanın patlaması sonucu ölen terör örgütü MLKP üyesi 25 yaşındaki Yasemin Çiftçi'nin Adana'daki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı anma etkinliğiyle ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, Figen Yüksekdağ ile birlikte 7 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme Figen Yüksekdağ ile birlikte 7 kişiye terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verdi. Terör suçu olduğu için 10 aylık hapis cezası ertelenmedi ve hapis cezası kesinleşince, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği geçtiğimiz 21 Şubat günü düşürüldü.