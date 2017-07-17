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'Fikir birliği sağlanamadı'

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'Fikir birliği sağlanamadı'
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, mecliste görüşülen tezkerenin 5. tezkere olduğunu ve parti olarak bunları desteklediklerini belirterek, olağanüstü durumlarla OHAL ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve devletin elinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhan Usta, 15 Temmuz'a ilişkin bir fikir birliği olmadığı için mücadele yöntemleri üzerinde de tam bir anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.

15 Temmuz'un hem bir darbe girişimi hem de taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları ve sahadaki tetikçileri belli olan bir işgal denemesi olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:
"Aslında baktığımızda 15 Temmuz, Çanakkale'de yarım kalan bir hesabın görülmesidir. 15 Temmuz, Milli Mücadele'de kovaladığımız düşmanlarının Türkiye'ye bir fırsat bulup tekrar saldırması meselesidir. 15 Temmuz yüz yıllardır, asırlardır süregelen Anadolu istilasının bu çağdaki adıdır." 

HHALK

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