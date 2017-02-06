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Fikir Ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi Kayıtları Başladı

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Fikir Ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi Kayıtları Başladı
Bahar dönemi kayıtları başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bahar dönemi kayıtları başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kayıtlara olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Akademi yetkilileri, bunun motive edici etkisinin yanı sıra kendilerini geliştirme ve yenileme noktasında tetikleyici bir öneme sahip olduğunu belirterek her dönem olduğu gibi bu dönemde katılımcıları yeni fikir ve düşünürlerle buluşturmayı hedeflediklerini söylediler.

Felsefe, sanat ve sosyal bilimler alanındaki 19 farklı branşla yeni döneme hazırlanan Anadolu'nun Akademisi, bahar döneminde İslam Siyaset Düşüncesi başlığı altında yeni bir platforma öncülük edecek. Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada "Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesi" dersi ile İslam siyasetine yön vermiş olan İbn- Haldun, Farabi, İbn-i Rüşd gibi büyük siyasî düşünürlerin, siyaseti algılayış biçimleri ile siyaset felsefesine getirdiği yeniliklerin katılımcılar tarafından ele alınarak münazara edileceği belirtildi.

Ayrıca, bahar dönemi derslerine katılabilmek için kayıt tarihinin 12 Şubat Pazar günü son olduğu belirtilirken, kayıtların Akademi'nin http://kayit.fikirvesanat.org/ internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Fikir Ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi Kayıtları Başladı

Fikir Ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi Kayıtları Başladı

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