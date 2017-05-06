  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Fıkra Anlatan Ve Horon Tepen Robot

» »
Fıkra Anlatan Ve Horon Tepen Robot
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)Merkez Kampüste gerçekleştirilen 2.Teknoversite Günleri'nde İSTE ailesine yeni katılan insansı robot ROBİSTE'nin...

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)Merkez Kampüste gerçekleştirilen 2.Teknoversite Günleri'nde İSTE ailesine yeni katılan insansı robot ROBİSTE'nin yapmış olduğu gösteri izleyenleri büyüledi.

ROBİSTE adı verilen programlanabilir insansı robot ROBİSTE; sunuculuk yaptı, fıkralar anlattı, izleyenlerle Türkçe ve İngilizce olarak diyaloğa girdi.

Çayda çıra, horon ve harmandalı oynayan ROBİSTE, bir yandan teknolojinin ulaştığı boyut ve mesafe hakkında katılımcılara mesajlar verip düşündürürken, diğer yandan keyifli anlar yaşattı.

Teknolojiye adanmış bir teknik üniversite olduklarını belirten İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu yüzden, kendimize "TEKNOVERSİTE" diyoruz ve bu vizyonun altını dolduracak çalışmalar yapıyoruz. Kimi zaman "TEKNOVERSİTE nedir" diye soruluyor? "Nereden çıktı bu" diye soruluyor? TEKNOVERSİTE; en basit şekliyle; üniversitenin teknolojikleşmesini, teknolojinin üniversiteleşmesini" ifade etmektedir. ROBİSTE bir insansı robottur. İSTE ailesine yeni katıldı. O'nu bir reklam yüzü olmaktan daha çok, TEKNOVERSİTE vizyonu ile kurmaya çalıştığımız, öğrenmeyi öğrenmeye ve üretmeye dayalı yeni bir yükseköğretim ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çok yakında inşallah Üniversitemizdeki insansı robotların, insansız araçların, otomatların sayısı daha da artacak ve daha da önemlisi biz artık bunları kendimiz yapmayı planlıyoruz. Mezunlarımızın teknolojiyi ürünleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmasını hedefliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’deki Siber Güvenlikte Uzman Açığının Kapatılması Çalışmaları04 Mayıs 2017 Perşembe 12:03
  • Whatsapp’ta İletişim Koptu04 Mayıs 2017 Perşembe 00:03
  • Kök Hücrelerden Yeni Organlara03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:38
  • Dizlerdeki Gizli Bomba03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:13
  • “Teknoloji Liderliği” Ödülü Ydü’ye02 Mayıs 2017 Salı 14:49
  • Geleceğin Robotları Bau’de Yarıştı29 Nisan 2017 Cumartesi 14:48
  • Siber Ordu Botnet’i Vurdu28 Nisan 2017 Cuma 20:53
  • Thuraya Yeni Uydu İletişim Hizmetini Piyasaya Sürdü27 Nisan 2017 Perşembe 15:33
  • Marmaris’e Değer Katan ’Bilim Ve Eğitim Parkı’ Açıldı27 Nisan 2017 Perşembe 09:43
  • Teknocell’den Peşin Fiyatına 24 Ay Taksitli Notebook25 Nisan 2017 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti