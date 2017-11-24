Fikret Orman: "Bu Başarı Bir Senede Olan Bir Şey Değil"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, her başarının altında yatan bir emek olduğunu ifade ederek, "Biz de şimdi Avrupa'da elde ettiğimiz başarıların gururunu...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, her başarının altında yatan bir emek olduğunu ifade ederek, "Biz de şimdi Avrupa'da elde ettiğimiz başarıların gururunu yaşıyoruz ama bu da böyle bir senede olan bir şey değil, hep üstüne koyarak, çalışarak, geldik" dedi.

Yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı için Malatya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

"Kendi evime gelmiş gibi mutluyum"

Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Malatya'nın da ligde olmasından dolayı çok mutluyuz. Adil Gevrek bizim kardeşimiz, Malatyaspor için mücadele ediyor. Malatyaspor çok kötü günler geçirdi. Sonradan birlik ve beraberlikle bu noktaya gelindi. Ama bu kısa zamanda meydana gelmedi. Altında yatan bir emek ve uzun yıllar var. Biz de şimdi Avrupa'da elde ettiğimiz başarıların gururunu yaşıyoruz ama bu da böyle bir senede olan bir şey değil, hep üstüne koyarak, çalışarak, geldik. Bu sene Malatyaspor'un ilk senesi ligde, uzun bir aradan sonra. Size bir dost tavsiyem; camia olarak arkasında durduğunuz sürece sonunda başarı gelecektir. Benim buna inancım tamdır. Futbol güzellikle için var spor dostluk için var, arkadaşlık için var bunun için bu oyunlar oynanıyor. Maç 90 dakika 90 dakikanın sonunda ondan sonra bitiyor. Onun için bize düşen göreve dostlukları artırmaktır. Ben buraya kendi evime gelmiş gibi geldim, asıl olan da budur" dedi.

"İstanbulspor'a da stadımızı vereceğiz"

Başkan Orman, geçen sene Evkur Yeni Malatyaspor'a statlarını açmalarıyla ilgili olarak da, "Biz Malatyaspor'a stadımızı açtık, bunu gösteriş için yapmadık. Çünkü biz o durumu çok iyi biliyoruz. Damdan düşenin halini düşen anlarmış. Kimse bize stadını vermezken çok sıkıntılar çektik. Önümüzdeki günlerde İstanbulspor'a da stadı vereceğiz. Bizim etrafımıza dostluk ve sevgi tohumları atmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir maç olsun"

Yarın ki maçı da değerlendiren Orman, "Yarın güzel bir maç olsun, herkesin kalbinden bir şey geçiyor ama buna bizim etki etme şansımız yok oyuncular ne yapacaksa onları seyredeceğiz" şeklinde konuştu.

Gevrek: "İnşallah Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kupasını alır"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, Beşiktaş'ı burada ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını söyleyerek, "Beşiktaş Avrupa'da bizi gururlandırdı, bundan dolayı bütün Beşiktaşlıları kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir başarıya imza attılar. İnşallah Şampiyonlar Ligi kupasını alırlar. Bu hem Beşiktaş'a hem de Türkiye'ye yakışır, hayal değil bu, inşallah alırlar. Ben buradan bir şeye daha değinmek istiyorum; geçen sene biz 1. ligde oynarken stadımız çok kötüydü, Beşiktaş başkanımız ile bu konuyu görüştük, kendileri hem statlarını hem de gönüllerini bize açtılar. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çakır: "Beşiktaş hepimizin gururu oldu"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, "Beşiktaş'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş hepimizin gururu oldu. Milli takımımız kötü sonuçlar alarak bizleri üzmüştü ama Beşiktaş'ın bunu telafi etmesi bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı tüm Beşiktaşlıları kutluyorum. Bu başarının devamını diliyorum. Biz de Malatyaspor'un geçmişteki o güzel, şaşalı günlerine dönmesi için tüm Malatyalılar olarak yönetimimizin ve takımımızın arkasında duruyoruz. Yarın inşallah güzel bir maç olacak "İyi olan kazansın" desek nasıl olur bilmiyorum ama biraz da şans yardım etsin istiyoruz. Yarın dostluk kazansın ama maçı da inşallah biz kazanalım, Beşiktaş nasıl olsa toparlar. Biz de güzel top oynuyoruz, şanssız puanlar kaybettik ama inşallah ligde kalıcı olacağız ve lige renk katacağız" diye konuştu.

Yemeğe Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Fendoğlu ve iki takımın yöneticileri katıldı.