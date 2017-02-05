Fikret Orman: "Süt Kupası Sonuçta"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok önemli bir maç değil" diyen Fikret Orman, "Ancak Fenerbahçe ile oynadığımız için önemli bir maç oldu. Demeçler ve her şey çok gerdi. Futbol sahada oynanan oyun ve yöneticilerin bunu germesine gerek yok. Oyuncularda gerildi ve gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da bize riayet etti ve çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için de pek abartılacak bir şey değil. İlk defa Beşiktaş Fenerbahçe ile maç yapmıyor kazanıp kaybetmiyor. İlk defa da kazanıp kaybettiğimiz bir maç değil. İnsanlar üzülüyor ancak Fenerbahçe ile oynadığımız için üzülüyor. Şu maç başka biriyle oynansa çok da bizim açımızdan önemli değildi. Biz önümüze bakıyoruz. Biz lideriz ve bu yolda da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de üçüncü yıldızı takacağız" dedi.

Hakeme bakmamaları gerektiğini söyleyen Orman, "Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bıraktı ve bu da doğru bir hareket değildi. Biz kendimize bakacağız ve hakemin performansı da düşüktü. Çok gergin bir maçtı ve herkes kendi evine gitsin" diye konuştu.