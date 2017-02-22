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Fikret Orman’dan Divan Kurulu Açıklaması

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Fikret Orman’dan Divan Kurulu Açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Divan kurulunun cumartesi günü yapmayı planladığı olağan toplantının yapılması hukuken mümkün değil" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Divan kurulunun cumartesi günü yapmayı planladığı olağan toplantının yapılması hukuken mümkün değil" dedi.

Fikret Orman, Vodafone Arena'da divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan üyeler için düzenlenen rozet takma töreninde konuştu.

"Mahkemenin daha önce verdiği tedbir kararı kaldırıldı" diyen Orman, "Bir kongre üyemizin itirazı sonucu mahkeme, seçimin tekrar yapılmasıyla alakalı karar verdi. Bu karar doğrultusunda divan kurulu tek gündemle toplanabilir. Bu da divan kurulunun seçimli olmasıdır. Seçimi kimin yapacağıyla alakalı bir kavram kargaşası vardı. Mahkeme seçim tarihine divan kurulu yönetimi belirlesin diye karar vermişti. Biz de o karara uyduk. Ancak, divan kurulu seçime gitmektense toplantı yapma kararı aldı. Bu hukuken mümkün değil çünkü seçime gitme zorunluluğu var" açıklamasını yaptı.

"Ne amaçla toplantı yapacakmış..."

Divan kurulunun bir önce seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Başkan Orman, "Tedbiri veren mahkeme niyetin başka olduğunu anlayınca tedbiri kaldırmış vaziyette. Beşiktaş, hukuk içinde yönetilen, tüzüğü olan, Türkiye'nin en saygın halka açık kurumudur. Hukukun verdiği karara uymak hepimizin görevidir. Divan kurulunun tek maddeyle toplantı yapma yetkisi var, o da seçimle alakalıdır. Bugün tedbir kararı ortadan kalktığı için hukuksal bir durum yoktur. Cumartesi günü yapılmak istenen divan kurulu toplantısına yönetim kurulu katılmayacaktır. Ne amaçla bu toplantı yapılacak anlamış değilim. Divan kurulu ya seçimi yapacak ya da mahkemeye gidip bunu yaptırması için uğraş içine gireceğiz. Benim tavsiyem, buna gerek kalmadan, büyüyen, hedefine giden Beşiktaş'ın gündemini bu konularla meşgul etmemeleridir. Bundan sonra yapılacak toplantının hukuki altyapısı yoktur. Bundan kaçacak bir şey yok. Aday olacak varsa aday olur" diye konuştu.

Öte yandan Genel kurul üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan Beşiktaşlı yöneticilerden ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'na üyelik rozetlerini Fikret Orman taktı.

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