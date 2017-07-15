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Fikri Asım Derneği Aydın Şubesi Çalışmalarını Değerlendirdi

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Fikri Asım Derneği Aydın Şubesi Çalışmalarını Değerlendirdi
Aydın'a yaklaşık 5 ay önce kuruluşunu tamamlayan Fikri Asım Fikir ve Düşünce Hareketi Derneği Aydın Şube yönetimi 15 Temmuz hain darbe girişiminin...

Aydın'a yaklaşık 5 ay önce kuruluşunu tamamlayan Fikri Asım Fikir ve Düşünce Hareketi Derneği Aydın Şube yönetimi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde basınla bir araya geldi. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Orhan Aşık, Fikri Asım Derneği temel amaçlarının vatanına, Bayrak'ına dinine ve gelenek-göreneklerine sahip gençler yetiştirmek olduğunu söyledi. Herhangi bir siyasi partinin uzantısı olmadıklarını da ifade eden Başkan Aşık, "Derneğimizin bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak Asımın Nesli'ni yetiştirmekten başka bir amacı yoktur" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü olması nedeniyle bu günün ayrı bir önem arz ettiğini kaydeden Fikri Asım derneği Aydın İl Başkanı Orhan Işık, 15 Temmuz ve sonrası meydanda oldukları gibi hain darbe girişiminin yıl dönümünde de meydanlarda devletin ve milletin yanında olacaklarını ifade etti.

Etinliğe dernek yönetiminin yanı sıra ilçe temsilcileri de eksiksiz katılırken Aydın'da faaliyetlerine resmi olarak 2 Şubat 2017 günü başladıklarını kaydeden Başkan Orhan Aşık, "Hiçbir siyasi parti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan derneğimiz vatanın ve milletin geleceği için 16 Nisan Referandumunda "Evet" çıkması için aktif rol almıştır. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerimiz ile halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fedakarca çalışmaktadır. Ülke genelinde 2 milyon 700 bin üyeye sahip bir sivil toplum örgütüyüz. Milli ve dini değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirme gayeti ile çalışıyoruz" dedi.

Fikri Asım Derneği Aydın Şubesi Çalışmalarını Değerlendirdi

Fikri Asım Derneği Aydın Şubesi Çalışmalarını Değerlendirdi

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