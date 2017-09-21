  • BIST 105.002
  • Altın 146,315
  • Dolar 3,5091
  • Euro 4,1807
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 28 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları İkincisi Gerçekleşti

» »
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları İkincisi Gerçekleşti
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) toplantılarının ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) toplantılarının ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in makamında gerçekleştirildi.

Rektör. Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Erkan Bil, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Çankaya Patent Genel Müdürü Ayfer Berkam ve Avukat Mert Aytekin'in katıldığı toplantıda ÇOMÜ'de kurulacak FSMH sisteminin işleyişi görüşüldü.

Çanakkale Teknopark ve Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarının hazır bulunduğu toplantıda Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Erkan Bil Teknopark'ta yürütülen FSMH ve Hukuki Danışmanlık süreçleri ile bilgilendirmelerde bulundu, Çankaya Patent Genel Müdürü Ayfer Berkkam ise ÇOMÜ'de kurulması planlanan FSMH sisteminin işleyişi ile ilgili sunum yaptı.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, "ÇOMÜ, Çanakkale Teknopark ve Çankaya Patent koordinatörlüğünde kurulması planlanan sistemin Yeni Sınai Mülkiyet Kanununa göre tasarlanan ve hali hazırda uygulamada yaşanan sorunları ortadan kaldıracak yeni bir sistem olduğunu" belirtti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitim Bir Sen Başkanı Babal, Eğitim Sorunlarına Değindi21 Eylül 2017 Perşembe 11:03
  • Yozgat’ta Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği21 Eylül 2017 Perşembe 10:53
  • İlk Ders Başkan Yaşar’dan21 Eylül 2017 Perşembe 10:48
  • Tosya’da ’Boyasız Göçük Onarım Eğitim’ Kursu Açıldı21 Eylül 2017 Perşembe 10:43
  • Lapseki’de İlköğretim Haftası Kutlamaları21 Eylül 2017 Perşembe 10:38
  • Ayşeabla Koleji’nde Eğitim Öğretim Yılı Coşkuyla Açıldı21 Eylül 2017 Perşembe 10:33
  • Yaşar Üniversitesi Yeni Akademik Yıla "Merhaba" Dedi21 Eylül 2017 Perşembe 10:08
  • Kızılay’dan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı21 Eylül 2017 Perşembe 09:53
  • Başkan Yanılmaz;" Okumalı Ve Okutmalıyız"20 Eylül 2017 Çarşamba 19:38
  • Kardeşi Anısına Tunceli’de 8 Derslikli Okul Yaptıracak20 Eylül 2017 Çarşamba 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti