Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları İkincisi Gerçekleşti

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) toplantılarının ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) toplantılarının ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in makamında gerçekleştirildi.

Rektör. Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Erkan Bil, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Çankaya Patent Genel Müdürü Ayfer Berkam ve Avukat Mert Aytekin'in katıldığı toplantıda ÇOMÜ'de kurulacak FSMH sisteminin işleyişi görüşüldü.

Çanakkale Teknopark ve Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarının hazır bulunduğu toplantıda Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Erkan Bil Teknopark'ta yürütülen FSMH ve Hukuki Danışmanlık süreçleri ile bilgilendirmelerde bulundu, Çankaya Patent Genel Müdürü Ayfer Berkkam ise ÇOMÜ'de kurulması planlanan FSMH sisteminin işleyişi ile ilgili sunum yaptı.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, "ÇOMÜ, Çanakkale Teknopark ve Çankaya Patent koordinatörlüğünde kurulması planlanan sistemin Yeni Sınai Mülkiyet Kanununa göre tasarlanan ve hali hazırda uygulamada yaşanan sorunları ortadan kaldıracak yeni bir sistem olduğunu" belirtti.