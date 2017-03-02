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Filipinler Devlet Başkanı Duterte Hakkında İnsan Hakları İhlali Raporu

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Filipinler Devlet Başkanı Duterte Hakkında İnsan Hakları İhlali Raporu
Filipinler Devlet Başkanı Duterte hakkında, insan hakları ihlali raporu hazırlandı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte hakkında, insan hakları ihlali raporu hazırlandı

İngiltere merkezli bir insan hakları örgütü (HRW) , Filipinler Devlet Başkanı Duterte hakkında insan hakları ihlali gerekçesiyle rapor hazırladı. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucu satıcılarına karşı uygulanan yargısız infaz kararları hakkında 124 sayfalık "insan hakları felaketi" adlı bir rapor hazırladı.Raporda, Başkan Duterte'nin görev süresince uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan yargısız infaz ele alındı. Raporda ayrıca polisin, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen cinayetlerle doğrudan ilişkili olduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli hazırlanan bu rapora, Başkanlık Sarayı sözcüsü Ernesto Abella sert bir şekilde tepki gösterdi. Ernesto Abella, Filipinler'in bir insan hakları felaketinin ortasında olduğu ifadeleri düşüncesiz ve sorumsuz bir harekettir" dedi.

Raporda insan hakları örgütü ayrıca bir şahidin çektiği fotoğrafta öldürülen bir kişinin yanında silah olmamasına rağmen, polis kayıtlarında silahlı olduğu iddialarına karşılık Ernesto Abella, bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve iddiadan öteye gitmediğini,bu tür ifadelerin somut kanıtlar, görgü tanıkları ve yeminli beyanlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

(HRW) raporunda Filipinler'e yapılan dış yardımların askıya alınması gerektiğini ifadesini eleştiren Başkanlık sözcüsü, bu tür organizasyonların propagandaya teşebbüsten önce ev ödevlerine daha iyi hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

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