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Filipinler’de Sıkı Yönetim Uzatılabilir

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Filipinler’de Sıkı Yönetim Uzatılabilir
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Mindanao Adasındaki sıkı yönetimi 31 Aralığa kadar uzatma talebinde bulunacağı belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Mindanao Adasındaki sıkı yönetimi 31 Aralığa kadar uzatma talebinde bulunacağı belirtildi.

Başkanlık sözcüsü Ernesto Abella, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 22 Temmuz'da toplanacak kongrede sunmak üzere sıkı yönetimin uzatılmasına ilişkin 7 sayfalık bir belge hazırladığını, belgede Mindanao adasındaki duruma ilişkin bir rapor da yer aldığını ifade etti. Abella, Marawide'ki ayaklanmanın 22 Temmuza kadar bastırılamayacağını bu nedenle sıkı yönetimin kongrenin belirleyeceği zamana kadar uzatılacağını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Mindiano Adası'nda 60 günlük sıkı yönetim ilan etmişti. 60 günlük sıkı yönetimin ise 23 Temmuz'da sona eriyor.

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