Filipinler’in Mindanao Adas’ında Sıkıyönetim 1 Yıl Uzatıldı

Filipinler'in Mindanao Adası'nda, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak oturumda yaptığı oylamayla sıkıyönetimin 1 yıl daha uzatılması kabul edildi.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak oturumda yaptığı oylamayla sıkıyönetimin 1 yıl daha uzatılması kabul edildi.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumda toplanarak, Devlet Başkanı Duterte'nin Mindanao'daki sıkıyönetim ve hakim önüne çıkarma emrinin askıya alınmasının sürdürülmesi isteği üzerine yaptığı oylamayla sıkıyönetimin 1 yıl daha uzatılmasını kabul etti. Buna göre sıkıyönetim ve hakim önüne çıkarma emri 1 Ocak 2018'de başlayarak 31 Aralık 2018'de sona erecek.

Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, Senato ve Temsilciler Meclisinin sıkıyönetim ve hakim önüne çıkarma emrinin 1 yıl daha uzatılması yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kumu güvenliği önceliğimizdir" açıklamasında bulundu.

Roque, sıkıyönetim yasasının uzatılmasının, güvenlik güçlerine Mindanao'da devam eden isyana son vermek ve ülkenin diğer bölgelerine tırmanması ve dökülmesini önlemek için zaman vermeyi amaçladığını belirtti.