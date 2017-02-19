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Filipinli Katoliklerden Devlet Başkanı Duterte’ye Protesto

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Filipinli Katoliklerden Devlet Başkanı Duterte’ye Protesto
Filipinler'de binlerce Katolik, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu politikasını protesto etti.

Filipinler'de binlerce Katolik, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu politikasını protesto etti.

2016 yılının Mayıs ayında yapılan seçimlerde yaklaşık 16 milyon 602 bin kişinin oyunu alarak seçimi kazanan Devlet Başkanı Rodrio Duterte'nin uyuşturucu politikaları protesto edildi. Başkent Manila'da düzenlenen protesto gösterisine 50 binden fazla kişi katıldı. Ülkenin en büyük dini grubu olan Katolikler, "Yaşam için Yürüyüş" adını verdikleri gösteride uyuşturucu bağımlıları ve ölüm cezaları ile ilgili kararların değiştirilmesi, bir an önce yargısız infazın durdurması, ülkede huzurun sağlanması ve insan haklarının çiğnenmemesi konusunda Duterte'ye çağrı yaptı. Katolik yetkililer ise, gösterinin Başkan Duterte'ye karşı değil yaşamın kutsallığını tehdit eden problemlere karşı gerçekleştirildiğini savundu. Başpiskopos Socrates Villegas, uyuşturucu bağımlılarının rehabilite edilmesi, suçluların tutuklanması ve adaletli bir şekilde yargılanması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere verdiği bir demeçte "Hitler 3 milyon Yahudi'yi katletti. Ülkemde 1.8 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Onları Hitler gibi katletmekten memnuniyet duyarım" ifadeleriyle gündeme gelen Devlet Başkanı Duterte, göreve başladığı Haziran ayından itibaren polislere "hiçbir uyarı yapmadan vur" emri vererek 2 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yol açmıştı.

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