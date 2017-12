Filistin Devlet Başkan Abbas: “Kudüs, Filistin’in Sonsuza Kadar Başkenti Olarak Kalacak”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "Kudüs, Filistin'in sonsuza kadar başkenti olarak kalacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklama yaptı. Mahmud Abbas ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine ilişkin, "Bu son derece karmaşık çatışmayı daha da zorlaştıracaktır. Her zaman olduğu gibi biz bu kararı reddediyoruz" dedi.

Abbas, Filistin'in son birkaç gün içerisinde Kudüs'ün durumuna ilişkin dost ülkelerle bağlantı içerisinde olduğunu, barışa ulaşmak ve bağımsız bir Filistin için liderlerle görüştüklerini belirtti.

"Doğru zamanda karşılık vereceğiz"

"Bu gelişme sonrasında da biz doğru zamanda karşılık vereceğiz" diyen Abbas, "Diğer ülkelerle dostlarımızla birlikte buna karşılık vereceğiz. Buna müzakerelerle karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Kararın ardından olağan üstü toplantı gerçekleştirileceğini belirten Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinli tüm gruplara birlik çağırısı yaptı. Bu konunun Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed'in ve Hz. İbrahim'in toprakları konusu olduğunu ifade eden Abbas, "Onlara şunu söyleyeceğiz; Kudüs barış kentidir. Filistin'in başkentidir. Bu konuda hiçbir karar bunu değiştiremez. Bu her santimetre karesinde camileriyle kiliseleriyle halkıyla bu kanıtlanmıştır. Her bölgesini tarihini değiştirmek konusundaki her türlü denemeden koruyacağız buna karşı duracağız" şeklinde konuştu.

"Trump'ın kararı İsrail'in hakları konusunda hiçbir fark oluşturmayacak"

ABD Başkanı Trump'ın kararının Kudüs kentinin gerçekliğini değiştirmeyeceğini söyleyen Abbas, bu kararın İsrail'in hakları konusunda hiçbir fark oluşturmayacağını belirtti. Kudüs'ün özgürlü için barış için mücadele çağrısında bulunan Abbas, "Bu zaferi halkımıza vereceğiz ve özgürlüğe ulaşacağız" dedi.