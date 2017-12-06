IHAAW221856-SIY/06-12-2017 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Kudüs barış kentidir ve Filistin'in başkentidir. Bu konuda hiçbir karar bunu değiştiremez" dedi. 06.12.2017 22:18:56 TSI NNNN
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Abd’nin Kudüs Kararıyla İlgili, “Kudüs Barış Kentidir Ve Filistin’in Başkentidir. Bu Konuda Hiçbir Karar Bunu Değiştiremez” Dedi.
IHAAW221856-SIY/06-12-2017 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Kudüs barış kentidir ve Filistin'in başkentidir. Bu...
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Abd’nin Kudüs Kararıyla İlgili, “Kudüs Barış Kentidir Ve Filistin’in Başkentidir. Bu Konuda Hiçbir Karar Bunu Değiştiremez” Dedi.IHAAW221856-SIY/06-12-2017 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Kudüs barış kentidir ve Filistin'in başkentidir. Bu...
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